У “Вернісажі” незабаром відбудуться громадські обговорення проекту Програми розвитку культури міста

У Центрі культури “Вернісаж” триватимуть публічні громадські обговорення проекту Програми розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки “Чернівці – місто культури”. Подія відбудеться 24 листопада о 19:00.

Організатори сподіваються на відкритий діалог, конструктивні пропозиції та практичні дії заради позитивних змін.

В умовах проведення культурної політики, спрямованої на локальні зміни у певних культурно-мистецьких напрямках та оперативне реагування на виклики часу, надзвичайно актуальним є питання орієнтації в культурному просторі та формування власної моделі культурного розвитку, що матиме відображення в Програмі розвитку культури м. Чернівців на 2018-2020 роки.

На захід запрошуються діячі культури, представники громадських організацій, усі небайдужі містяни.