У воді Дністру на Буковині немає гепатиту А, – встановив лабораторний аналіз

У Новодністровську на Буковині у воді Дністру раніше було виявлено вірус гепатиту А. Втім, повторні дослідження показали відсутність інфекції. Про це пише Молодий Буковинець.

– В результаті повторних лабораторних досліджень антиген гепатиту А в Дністрі не виявили, – розповів Юрій Падурару, начальник управління обласного лабораторного центру. – Разом з тим, ми не можемо говорити про те, що вже рекомендуємо купатися в Дністрі. Хоча й заборону зняли.