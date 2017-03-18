У високогір’ї Карпат – лавинна небезпека

ДСНС України повідомляє про лавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. 18-19 березня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей оголошено про значну лавинну небезпеку. Значна лавинна небезпека характеризується глибиною снігового покриву у 50-70 сантиметрів. Така лавина може бути небезпечною для життя!