У Виженці на Буковині ремонтують школу, якій вже понад 150 років. Про це пише “Молодий буковинець”.

Директор Виженської школи І – ІІ ступенів Надія Попадюк розповіла, що учнів у школі небагато – всього 63. “Більшість дітей у нас – це незахищені верстви населення – малозабезпечені, з багатодітних сімей та сімей, що опинились в складних життєвих обставинах”,- каже пані Надія.

Школа є колишнім маєтком інтелігентів, які під час Другої світової війни емігрували в Румунію. Власник був відомим меценатом. І створив тут школу.

Міський голова м. Вижниця цього рокудопоміг перекласти пічки, щоб в класах було тепло. Поставили також нові вікна. Школа отримала 1 мільйон 300 тисяч гривень від депутата Василя Омельченка, 100 тисяч гривень виділив Іван Рибак та близько 70 тисяч Тетяна Бурбак.