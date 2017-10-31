У Вижницькому районі на підприємстві, де виявили АЧС, будуть знищені усі свині

Як ми повідомляли раніше, на Вижниччині виявлено спалах африканської чуми свиней.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, станом на 31.10.2017 проводиться омертвіння свиней.

Всі свині на свинофермі приватного підприємця, де виникла захворюваність на АЧС, в кількості 161 голова, будуть спалені. Також проведено дезінфекцію приміщення, де утримувались свині, та решту необхідних заходів.

В селі Іспас три робочі групи з числа ветеринарних спеціалістів, представників Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області обходять двори та беруть на облік наявне свинопоголів’я, яке в подальшому буде відправлене на забій та переробку. Відповідна ситуація перебуває на постійному контролі.