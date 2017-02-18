У Закарпатській області зафіксовано високий рівень лавинної небезпеки

ДСНС України повідомляє про високий рівень лавинної небезпеки у горах східної частини Закарпатської області станом на 18 лютого. Лавинна небезпека пов’язана з відлигою та підвищенням температури. Високий рівень лавинної небезпеки характеризується сніговим покровом у 50-70 сантиметрів.

ДСНС просить громадян по можливості не виходити у гори.