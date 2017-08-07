У жінки на Кіцманщині викрали велосипед вартістю 7 000 грн

Поліцейські в Чернівецькій області виявили та затримали чоловіка, який викрав велосипед. Подія сталася на Кіцманщині в селі Пядиківці. 6 серпня 53-річна місцева жителька звернулася до охоронців порядку з повідомленням про те, що в неї з подвір’я викрали велосипед вартістю 7 000 грн. Патрульні швидко встановили особу злочинця. Ним виявився 41-річний житель села Неполоківці. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Викрадений велосипед слідчі вилучили у правопорушника та повернули власниці.

Наразі вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.