У Житомирі звільнений за «законом Савченко» чернівчанин пограбував двох продавців

У Житомирі правоохоронці затримали чернівчанина, який поцупив з магазину два телефони. Встановлено, що молодик вже був судимий за скоєння грабежу та розбоїв, а нещодавно звільнився з місць позбавлення волі по «закону Савченко».

22 лютого у центрі Житомира поліцейські помітили, як з одного з магазинів вибіг чоловік, який попрямував у двори багатоповерхівок. Там він зняв з мобільного, що тримав у руках, чохол та заховав у снігу.

У ході розмови з чоловіком правоохоронці дізналися, що юнак викрав у продавців два телефони загальною вартістю до 10 тисяч гривень.

Стосовно 29-річного чернівчанина відкрито кримінальне провадження. Гастролеру загрожує до 5 років позбавлення волі, – повідомляє ГУ НП в Житомирській області.