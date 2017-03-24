У ЗМІ повідомляють ім’я ймовірного вбивці Дениса Вороненкова

Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбив 28-річний Павло Паршов. Вказаний чоловік переховувався від правоохоронних органів з листопада 2011 року.

Таку інформацію повідомляє «Обозреватель» посилаючи на власні джерела.

Правоохоронці звинувачували чоловіка у кількох статтях ККУ. Зокрема, за відмивання коштів та іншого майна, здобутих злочинним чином, а також дію фіктивного підприємства.

Нагадаємо, у четвер, 23 березня, у Києві вбили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, який минулого року прийняв українське громадянство.

Вбивця політика згодом помер у лікарні.