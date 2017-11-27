У зв’язку із погіршенням погодних умов КП “МіськШеп” переходить на цілодобовий режим роботи

У Чернівцях комунальники готові до зими – матеріали закуплені, а КП “МіськШеп” переходить на цілодобовий режим роботи.

Про це сьогодні повідомив міський голова Олексій Каспрук.

“З тисячі вулиць, які у нас є, за технікою МіськШепа закріплено близько 100, які прибираються під час сильних опадів снігу. У першу чергу прибираються по яким рухається громадський транспорт, вулиці, які забезпечують іншу життєдіяльність міста”, – сказав міський голова.

Також мер зазначив, що наразі департамент ЖКГ міськради намагається провести перерозподіл коштів для того, щоб закупити додаткову снігоприбиральну техніку.