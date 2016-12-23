Учасник бойових дій Юрій Шипітко заявляє, що частина чернівецьких АТОвців продались колишнім регіоналам

Чернівчанин, учасник бойових дій Юрій Шипітко заявив, що частина чернівецьких АТОвців продались колишнім регіоналам.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейцсбуці.

Чоловік зазначив, що наразі помітно, як депутати Чернівецької міськради порушують права деяких військовослужбовців. «Так склалось, що багато хлопців пішли воювати за честь, свободу, незалежність, правду. І що ж тепер коїться? Здається мали б бути всі ветерани з загостреним почуттям справедливості, мали б відстоювати закон! А тут находяться хлопці «атошніки», які продались за обіцянки колишнім регіоналам. Придумали разом з ними корупційні схеми, щоб отримати житло», – повідомив Ю. Шепітко.

Мова йде про рішення сесії міськради від 22 грудня, де депутати виділили 20 мільйонів гривень на придбання житла 30 сім’ям учасників АТО.

Виявилось, що у списку із 30 осіб, складеному громадськими організаціями, лише 10 людей мають першочергове право на отримання житла. Тому інші бійці АТО, які офіційно перебувають на обліку на позачергове отримання житла, залишаться поки що без нього.

«Чому я і біля 100 чоловік ігноруються місцевими депутатами? Чому за офіційних черговиків квартири отримають ті, кого депутати підтримують? Чому мої права зневажаються місцевими депутатами?», – написав Ю. Шипітко.