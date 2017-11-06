Учасники АТО отримають сертифікати на придбання житла. Таким є рішення виконавчого комітету міської ради. Офіційне вручення сертифікатів відбудеться 8 листопада о 16.00 в сесійній залі міської ради.

Загальна сума наданої допомоги з міського бюджету учасникам АТО на придбання житла становить 35,3 мільйонів гривень. Найменший розмір допомоги учаснику АТО на придбання житла становить 496 тисяч гривень, найбільший – 1 млн. 633 тис. грн.

Розміри суми матеріальної допомоги залежать від складу сім’ї учасника АТО, наявного у нього нерухомого майна. У першу чергу цільову матеріальну допомогу громада міста надала учасникам АТО – інвалідам 3 групи та багатодітним родинам, які перебували на обліку для отримання житла.