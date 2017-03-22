Учасниці «Євробачення-2017» від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну

СБУ прийняла рішення заборонити в’їзд в Україну російській учасниці «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на 3 роки.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Таке рішення було прийнято на підставі порушення росіянкою законодавтсва України. Адже у 2015 році співачка виступала в окупованому Росією Криму і в’їхала туди без попередження України.

Нагадаємо, 20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде змінювати учасника Євробачення-2017, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну.