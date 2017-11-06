У Чернівцях учні школи №27 отруїлися через працівника їдальні.

Як повідомив міський голова Олексій Каспрук, працівник підприємства був заражений інфекцією, яку переніс в кухонну залу.

“На керівника підприємства, який харчує учнів складено протокол Держспоживслужбою. Працівник звільнений. Зараз вирішуємо питання по мірі відповідальності керівника школи, працівників управління освіти”, – поділився міський голова.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в ЗОШ №27 зареєстрували масове отруєння: 55 школярів звернулися до лікарні. Пізніше у стравах, які подавали в їдальні школи виявили кишкову паличку, а у працівників – стафілокок.