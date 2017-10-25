Україна отримала антитіла проти правця та ботулізму. Про це пише ВВС Україна. Імуноглобуліни від цих хвороб Україні надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. “Доставили 150 доз протиботуліністичного імуноглобуліну та 200 доз протиправцевого імуноглобуліну Міністерству охорони здоров’я України”, – повідомляє Facebook-сторінка організації. Ці препарати забезпечать потреби українських пацієнтів на найближчі півроку.

За статистикою, з початку року в країні захворіли на ботулізм 104 людини, 10 із них померли.

Влітку в Україну надійшли 25 доз канадського антитоксину від ботулізму – уперше від 2014 року.