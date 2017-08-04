Україна пережила найспекотнішу ніч за останні 137 років

В Україні цього літа аномальна спека. Погода вже встигла встановити два температурні рекорди в Києві. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія. Відтак, ніч з 2 на 3 серпня в Україні назвали найтеплішою за останні 137 років метеоспостережень – температура не опустилась нижче 23,6 градуса.

Окрім цього, день 2 серпня був найспекотнішим у столиці за всі роки спостережень. Середньодобова температура становила 28,9 градуса.

“Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, це, певно, не останній температурний рекорд цьогорічного літа”, – наголошують у Центральній геофізичній обсерваторії.