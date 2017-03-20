Україна посіла 132-ге місце у рейтингу найщасливіших країн світу

У щорічному рейтингу World Happiness Report Україна зайняла одне з останніх місць- 132-ге. Поруч з нами у списку – Камбоджа, Судан та Уганда. Всього у рейтингу оцінювалося 155 країн. Рейтинг складається з 2012 року.

Росія посідає 49-е місце. Польща – 46-те місце.

Першими у рейтингу є відповідно Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія та Фінляндія.

Фахівці, які складали рейтинг,

враховували такі показники, як ВВП на душу населення, тривалість життя і рівень корупції в країні.

Останні місця у рейтингу зайняли Сирія, Бурунді, Танзанія і Центральноафриканська республіку.