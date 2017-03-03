Україна посіла 7-ме місце у рейтингу найбідніших країн світу

У рейтингу найбідніших країн світу за версією Bloomberg, Україна увійшла у десятку. Україна посіла 7-ме місце у рейтингу, хоча експерти відзначають покращення економічної ситуації в країні.

Щорічний рейтинг складали Bloomberg’s Misery Index, враховуючи прогнози щодо інфляції в країнах та безробіття в 2017 році.

Так, першу сходинку рейтингу зайняла Венесуела, друге – Південна Африка, далі Аргентина, Греція, Туреччина, Іспанія і нарешті Україна. Росія займає 21 місце, а сусідня Польща – 28. Останнє місце рейтингу(65) зайняв Таїланд.

Нагадаємо, у 2016 році Україна була на третьому місці, тож ситуація в країні дещо покращилася.