Україна продовжуватиме потерпати від складних погодних умов 8 січня

Завтра, 8 січня, в Україні продовжуватиме лютувати зима – не відступатимуть складні погодні умови та низькі температури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Майже по всіх областях України очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

У Чернівцях та області очікується температура повітря від 11 до 13 градусів з позначкою мінус. Протягом усього дня – снігопад та сильний вітер. 9 січня на Буковині температура повітря від -11 до -15 градусів за Цельсієм, снігопад.