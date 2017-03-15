Україна припинила торгівлю з тимчасово окупованим Донбасом

Сьогодні з 13 години було припинено усі вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Таке рішення не шириться на мирних жителів, які перевозять продукти харчування чи свої речі.

Він запевнив, що відсьогодні різні фірми що перевозили промислові вантажі, не зможуть переїжджати через лінію розмежування.

Нагадаємо, рішення про тимчасове припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями було прийнято 15 березня під час засідання РНБО.