Українець заснув на надувному батуті на пляжі Херсонщини і прокинувся біля Криму

Житель Херсонської області провів три дні у відкритому морі. Про це інформує РІА Новости.

Чоловік ліг спати на надувному батуті біля узбережжя Херсонщини, а прокинувшись наступного ранку, виявив, що перебуває у відкритому морі. Там він провів майже три доби в умовах сильної спеки, без води і їжі.

Прикордонний сторожовий катер виявив чоловіка на надувному батуті у Каркінітській затоці (захід Кримського півострова) ще у суботу, проте, про інцидент стало відомо лише сьогодні. Як виявилося, постраждалий – Громадянин України Дорошенко Михайло Олександрович 1998 року, є жителем Херсонської області, працював охоронцем в курортній зоні в районі села Лазурне.

Коли парубка знайшли, він перебував у стані середньої тяжкості і був вкрай виснажений. Постраждалого доправили до лікарні селища Чорноморське, де йому поставили діагноз “тепловий удар, зневоднення організму”.