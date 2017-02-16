Україні прогнозують останні морози та швидке настання весни

Незабаром на Україну прийде весняне тепло. Про це інформує Наталка Діденко, головний синоптик Opogode.

У ніч на 17 лютого в Україні очікуються останні люті морози – подекуди температура повітря опускатиметься нижче -20. Одразу після цього очікується настання тепла. Найбільш холодно цієї ночі буде на Лівобережній Україні. У п’ятницю вдень у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Луцьку та Рівному потепліє до +1+5 градусів за Цельсієм.

Вже з наступного тижня на Буковині можна ховати зимові шуби та черевики, адже температура повітря коливатиметься від 3 до 12 градусів тепла. Без опадів, сонячно.