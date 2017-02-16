Україною знову шириться грип

Не встигли до кінця оговтатися від епідемії грипу, як Україною шириться новий грип. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

В Україні зафіксували різке підвищення рівню захворюваності на грип та ГРВІ. Зріст відбувся на 7%. Всього захворіло 196 243 особи, з яких 70% – діти. Госпіталізовано 3,1% захворілих, тобто 6 073 особи. Наразі епідемічний поріг в Україні не перевищено. Найбільше людей захворіло у столиці, найменше – у Закарпатських областях.