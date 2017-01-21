Українську акцію “STOP PUTIN`S WAR IN UKRAINE” підтримали протестами у понад 50 країнах світу

Як відомо, Україною прокотилася хвиля акцій проти організованої Путіном війни в нашій країні. Протест пройшов під лозунгом “STOP PUTIN`S WAR IN UKRAINE”, що означає “зупинимо путінську війну в Україні”. Метою даного протесту є привернення уваги влади та світу до української проблеми, смертей на Сході України, окупації наших земель, а також посилення тиску світу на Росію задля відновлення територіальної цілісності України. Окрім протестів у Києві, Одесі та інших містах, цю акцію підтримали понад 50 країн світу.

Аналогічний протест пройшов у Сіднеї, Австралія. Учасники акції зібралися на центральних вулицях Сіднея з антипутінськими гаслами. У Ризі, Латвія, протест також знайшов підтримку. Люди виходили на центральні вулиці з плакатами та інформували перехожих про ситуацію в Україні.