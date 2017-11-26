Українців атакуватимуть три небезпечні віруси: у Чернівцях обмаль вакцин проти них

Українців цього сезону будуть атакувати три штампи грипу – “Гонконг”, “Брісбен” і “Мічиган”. У Міністерстві охорони здоров’я України кажуть, що великої епідемії, швидше за все, уникнути не вдасться.

У Чернівецькій області ситуація поки що стабільна. Про це пише Молодий Буковинець. Завідувач відділення Чернівецького обласного лабораторного центру Юрій ПАДУРАРУ повідомив, що жодного зафіксованого випадку грипу не було. Рівень захворюваності по області на 30 % нижчий епідемічного порогу.

-За період з 29 вересня по 16 листопада з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною допомогою звернулось 20277 осіб, це 2,2% мешканців області. З них 14657 дітей (72,2%). Було госпіталізовано 694 хворих, з них 562 – дітей до 18 років. Жодного випадку грипу у людей, які зверталися по медичну допомогу, не зареєстровано, -повідомляють у лабораторному центрі. – Вакцини, які в Україні є, захищають від цих трьох сильних вірусів. У Чернівцях їх також можна знайти, -додав фахівець.

В Україні зареєстровані вакцини “Ваксігрип” (Франція), “Флюарикс” (Бельгія) та “Інфлувак” (Голландія). Найпоширеніша вакцина французького виробника. Її можна знайти у Чернівцях з кінця жовтня.

У аптеках міста кажуть, люди заздалегідь підходили і замовляли вакцини, більшість попередньо оглядалися у лікарів і купували вакцини за рецептом.

-У нас було 40 вакцин, залишилися тільки ті, що давно за кимось закріплені. Більше не плануємо замовляти, адже у них досить маленький термін придатності і ті, хто хотів вакцинуватися, вже зробили це, -розповіла завідувачка аптеки у Чернівцях.

У багатьох в аптеках в центрі міста у наявності по одній чи дві вакцині, в інших вакцин у наявності взагалі немає, проте є можливість їх замовити. Вартість однієї – 180-200 гривень.

-У наявності їх немає, бо для них потрібно організувати спеціальні умови зберігання. До того ж, у них маленький термін придатності. Але вони є на нашому складі. У будь-який момент їх можна привезти для вас, – запевняють в одній із аптек у центрі Чернівців.

Лікарі також нагадують, що вакцинуватися треба заздалегідь, аби у вас встиг утворитися імунітет від хвороби. Особливо уважно до цього радять ставитися батькам, у яких діти до 3 років, вагітним та людям похилого віку.