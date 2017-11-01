Українців серед постраждалих в теракті в Нью-Йорку немає. Про це повідомили у посольстві України в США у середу, 1 листопада. “За попередньою інформацією, українських громадян серед загиблих або поранених немає”, – йдеться у повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Нагадаємо, Теракт у Нью-Йорку: 8 осіб загинуло, ще 11 отримали поранення