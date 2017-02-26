Україну на “Євробаченні-2017” представлятиме O.Torvald

Україну на “Євробаченні-2017” представлятиме рок-гурт O.Torvald. Про це повідомляє ВВС Україна.

За можливість представляти країну на пісенному конкурсі змагалися гурти “Сальто Назад”, O.Torvald та виконавці MELOVIN, TAYANNA, ILLARIA та ROZHDEN.

За результатами голосування журі, 1 бал отримала група “Сальто Назад”, 2 бали отримав MELOVIN, 3 – ROZHDEN, 4 бали – ILLARIA, 5 балів журі віддали групі O.Torvald і 6 балів – співачці TAYANNA.

За результатами голосування глядачів, ILLARIA отримала 1 бал, 2 бали – ROZHDEN, 3 бали – “Сальто Назад”, 4 бали отримала TAYANNA, 5 балів – O.Torvald і 6 балів – MELOVIN.

Таким чином, TAYANNA та O.Torvald отримали сумарно однакову кількість балів. Проте, вирішальним при виборі вважаються голоси глядачів, саме тому переможцем стала група O.Torvald.