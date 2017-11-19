Укрзалізниця запустить потяг сполученням Білгород-Дністровський – Чернівці

12 грудня буде запущений прямий рейс залізничного сполучення з міста Білгород-Дністровський (Одеська область) до Чернівців.

З Одеської області потяг відправлятиметься о 14.21 по парних днях, прибуття до Чернівців о 10.02 наступного дня.

З Чернівців потяг буде відправлятися о 15.37 по непарних числах з прибуттям у Білгород-Дністровський о 12.42 наступного дня.

Зупинятиметься потяг у Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. Час у дорозі становитиме приблизно 20 годин.

Вартість квитків за маршрутом “Білгород-Дністровський – Чернівці” становить приблизно 220 гривень (купе) та 138 гривень (плацкарт).