“Укрзалізниця” змінить розклад руху семи потягів

“Укрзалізниця” планує змінити розклад руху семи потягів у зв’язку з переходом на літній час. Про це йдеться на сайті “Укрзалізниці”.

Так, зміниться розклад руху семи швидкісних потягів, таких як: №705 Київ – Перемишль, №744 Трускавець – Дарниця, №747 Дарниця – Львів, №763 Дарниця – Одеса, №720 Вінниця – Харків, №727/728 Київ – Харків – Київ та №745 Дарниця – Львів.

Відповідно до нового графіку, потяги рухатимуться наступним чином:

1. Поїзд №705 Київ – Перемишль вирушатиме з Києва о 07:00 та прибуватиме до Перемишля о 13:25 із зупинками на станціях Святошин (07:14-07:15), Коростень (08:32-08:33), Підзамче (11:55-11:56) та Львів (12:05-12:17).

2. Поїзд №744 Трускавець – Дарниця вирушатиме з Трускавця о 04:15 та прибуватиме на станцію Дарниця о 11:54 із зупинками на станціях Дрогобич (04:30-04:36), Львів (05:47-06:08), Підзамче (06:16-06:17), Коростень (10:00-10:01), Святошин (11:19-11:20), Київ – Пасажирський (11:31-11:39).

3. Поїзд №747 Дарниця – Львів вирушатиме з Дарниці о 06:26 та прибуватиме до Львова о 14:22. На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станціях Київ – Пасажирський(06:42-06:52), Вінниця (09:24-09:26), Хмельницький (11:07-11:09), Тернопіль (12:41-12:43).

4. Поїзд №763 Дарниця – Одеса вирушатиме з Дарниці о 16:14 та прибуватиме до Одеси о 23:38 із зупинками на станціях Київ – Пасажирський (16:30-16:40), Вінниця (18:54-18:56), Жмеринка (19:29-19:31), Вапнярка (20:23-20:24), Котовськ (21:37-21:38).

5. Поїзд №720 Вінниця – Харків вирушатиме з Вінниці о 15:27 та курсуватиме за чинним розкладом із зупинками на станціях Калинівка (15:44-15:45), Козятин (16:10-16:11), Попільня (16:47-16:48), Фастів (17:11-17:12), Київ – Пасажирський (17:54-18:09), Дарниця (18:25-18:26), Бориспіль (18:40-18:41), Яготин (19:12-19:13), Гребінка (19:37-19:40), далі зміненим розкладом із зупинками на станціях Лубни (20:05-20:20), Ромодан (20:41-20:45), Миргород (21:05-21:07), далі діючим розкладом руху: Полтава – Київська (21:58-22:00), Люботин (23:13-23:15) та прибуватиме до Харкова о 23:40.

6. Поїзд №728 Київ – Харків вирушатиме з Києва об 11:46 та прибуватиме до Харкова о 16:27 із зупинками на станціях Дарниця (12:02-12:04), Миргород (14:00-14:01), Полтава-Київська (14:50-14:52);

Поїзд №727 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 16:56 та прибуватиме до Києва о 21:57 із зупинками на станціях Полтава-Київська (18:31-18:33), Миргород (19:24-19:26), Дарниця (21:41-21:43);

7. Поїзд №745 Дарниця – Львів вирушатиме з Дарниці о 12:00 та прибуватиме до Львова о 17:38 із зупинками на станціях Київ – Пасажирський (12:16-12:24) та Коростень (13:55-13:56).