Уродженець Донецької області пограбував будинок буковинки

Поліцейські затримали зловмисника, який пограбував оселю буковинки.

Так, 14 серпня, до Кельменецького відділу поліції звернулася 42-річна жителька райцентру. Жінка розповіла, що з її будинку викрали холодильник, супутникову антену, музичний центр та інше майно на загальну суму 9000 гривень.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний уродженець Донецької області, який тимчасово проживає на Буковині.

Поліцейські докладають всіх зусиль по встановленню місця знаходження викраденого майна.