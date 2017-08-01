Увага! Купання в Пруті є небезпечним для здоров’я!

Нещодавно повідомлялося про виявлення вірусу гепатиту А в річці Дністер на території Буковини. Нині небезпечною для купання визнали ще одну річку в області – Прут.

– Купання в річці Прут може викликати інфекційні захворювання, – розповіла Оксана Жук, завідуюча Чернівецького міського відділу лабораторних досліджень. – Разом з тим, за сприятливої погоди відбувається самоочищення річки, та люди самі забруднюють воду, викидаючи на береги сміття, яке течія забирає.

Повідомляється, що дослідження якості води в Пруті проводять двічі на місяць. Востаннє проби води відбирали 20 липня. Наступне дослідження проведуть цього тижня.