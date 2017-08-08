Увага! По вулиці Головній на два дні без води залишиться декілька будинків

Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбудеться у зв’язку з витоком води по вул. Головна 204 Д. Відтак, від сьогодні до 9 серпня до 18:00 год. без води будуть Головна 204 Г,Д,Е.

Підвіз води буде здійснюватись автоцистернами:

Ввечері 08.08,2017р з 18:00 – 20:00 год

Вранці 09.08.2017 р з 08:00 -10:00 год.