Увага! Подачу води у місто буде обмежено. Чернівчан просять здійснити необхідний запас води

Через ремонтні роботи на ділянці магістрального водогону від насосної станції «Шубранець» до резервуарів чистої води «Попова» 4, 5 та 6 січня 2017 року подача води буде здійснюватись наступним чином.

Район міста, обмежений вулицями: Проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, Воробкевича, Івасюка, Бульвар Героїв Крут, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10:00 до 19:00 год 4 та 5 січня.

Подача води буде відсутня:

з 22:00 год 4 січня року до 07:00 год 5 січня

з 22:00 год 5 січня до 07:00 год 6 січня

На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборної площі, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральна, Дзержика, Горіхівська, Заставнянська, Стрийська та прилеглих водопостачання буде відсутнє:

з 10:00 год о 19:00 год 4 січня

з 22:00 год 04.01.2017 року до 07:00 год 5 січня

з 10:00 год до 19:00 год 5 січня

з 22:00 год 5 січня року до 07:00 год 6 січня, – повідомляє КП “Чернівціводоканал”.

У разі необхідності підвезення води автоцистернами просимо звертатись за телефоном 54-73-54.