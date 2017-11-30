Увага! У Чернівцях на дорогах очікується ожеледь

Увага! У Чернівцях очікується ожеледь – замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Про це попереджає “Синоптик”.

Загалом, у Чернівцях сьогодні температура повітря коливатиметься від 0 до +5.

Хмарна погода буде триматися у місті до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.