УВАГА! Правила поведінки під час лавинної небезпеки у горах

ДСНС України попереджає жителів Буковини про лавинну небезпеку! Так, станом на 9-10 січня, у горах Чернівецької області зареєстровано значний (III) рiвень лавинної небезпеки.

Третій рівень лавинної небезпеки характеризується як велика небезпека, глибина покрову снігу при такій ситуації дорівнює 50-70 сантиметрів.

Правила поведінки в горах під час лавинної небезпеки:

Не виходити в гори під час снігопаду і стежити за зміною погоди й дотримуватися правил особистої безпеки. Зокрема, ніколи не слід подорожувати у горах наодинці. Це основне правило, особливо під час лавинонебезпечних періодів. Катаючись на гірських схилах треба поводитися таким чином, щоб ні в якому разі не піддаватися небезпеці одночасно декільком людям. У разі, якщо лавина застане одного з них, інший зможе відкопати його чи привести до потрібного місця рятувальників.

Якщо ж ви потрапили у небезпечну ситуацію – при сходженні лавини потрібно бігти в сторону, щоб піти з її шляху. При виході в гори варто мати при собі сертифіковані «біпери», за допомогою яких можна дати знати про себе рятувальникам.

Потрібно зберігати спокій, уникати паніки; за необхідності, надати допомогу потерпілим, інвалідам, дітям дошкільного віку, людям, які знаходяться поруч.

Почувши шум снігової лавини, слід негайно заховатися за скелю, дерево; лягти на землю, захистивши руками голову, притиснувши коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихаючи через одяг.

Коли лавина захопила й зносить, намагайтеся виконувати плавальні рухи, створивши простір навколо обличчя та грудної клітини – це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.

Не панікувати і не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують.