УВАГА! Завтра по Україні туман

Завтра, 17 січня, по областях України очікується туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. В Чернівцях та області зранку та ввечері завтра буде вкрай низька видимість – всього 200-500 метрів. Окрім цього туман також буде в Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Будьте обережними на дорогах!