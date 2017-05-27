Увага! Зник вихованець чернівецького притулку для дітей

Поліцейські закликають буковинців допомогти у пошуках безвісти зниклого Сафонова Андрія Андрійовича. Юнак 2000 року народження, вихованець чернівецького притулку для дітей.
25 травня 2017 року о 08 годині 00 хвилин він пішов з притулку та не повернувся.
Прикмети:
– зріст – 175-180 см,
– середньої тілобудови.
Хлопець був вдягнутий в светр сірого кольору на ґудзиках, сорочку світло-синього кольору, сині джинси з розрізами та чорні кросівки.
У разі виявлення місцезнаходження розшукуваного, повідомте про його місцеперебування за номерами 066-936-26-21, 59-15-73, 6-19-05 або на спецлінію 102.