Увага! Зник вихованець чернівецького притулку для дітей

Поліцейські закликають буковинців допомогти у пошуках безвісти зниклого Сафонова Андрія Андрійовича. Юнак 2000 року народження, вихованець чернівецького притулку для дітей.

25 травня 2017 року о 08 годині 00 хвилин він пішов з притулку та не повернувся.

Прикмети:

– зріст – 175-180 см,

– середньої тілобудови.

Хлопець був вдягнутий в светр сірого кольору на ґудзиках, сорочку світло-синього кольору, сині джинси з розрізами та чорні кросівки.

У разі виявлення місцезнаходження розшукуваного, повідомте про його місцеперебування за номерами 066-936-26-21, 59-15-73, 6-19-05 або на спецлінію 102.