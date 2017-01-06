В Антарктиді незабаром може утворитися найбільший айсберг в історії

Протягом наступних кількох тижнів у Антарктиді може статися подія історичного значення : утворення найбільшого за весь час айсбергу. Про це повідомляє українська служба ВВС. Шельфовий льодовик Ларсен раніше мав площу остова Ямайка та складався з трьох величезних частин. Втім, внаслідок діяльності людини на Землі, шельфовий льодовик почав розколюватися. Від нього відділилося вже дві частини, які назвали Ларсен А та Ларсен В, вони стали айсбергами, що пішли під воду. На сьогоднішній день від льодовика залишилася остання частина – Ларсен С, яка незабаром також відколеться та автоматично набуде статусу найбільшого айсберга в історії. Його розмір складатиме близько 5 000 квадратних кілометрів. Ларсен С на сьогоднішній день з`єднаний з рештою масиву Антарктиди лише 20 кілометрами криги, а кілька тижнів тому тут утворилася 18-кілометрова тріщина.

Розлам льодовика Ларсена пов`язують з глобальним потеплінням, яке є наслідком пагубної дії людей на Землю. Якщо після розколу айсберг Ларсен С піде під воду – рівень світового океану підніметься на 10 сантиметрів, що є нечувано рекордною кількістю і може мати жахливі наслідки.