В АТО чергові втрати: 1 український боєць загинув та ще троє поранені

Минулої доби у зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець, чотири були поранені та один травмувався.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Окрім того, бойовики здійснили 62 обстріли по українським позиціям.

На Маріупольському напрямку були зафіксовані обстріли в Красногорівці, Мар’їнці тощо.

Луганський напрямок терористи обстрілювали мінометами, гранатометами, великокаліберними кулеметами, стрілецькою зброєю. Зокрема, терористи «били» по Троїцькому, Кримському, Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку обстріли були зафіксовані в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського і Троїцького тощо.