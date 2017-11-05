В АТО один український військовий отримав поранення

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець. На Луганському напрямку противник бив із 120-міліметрових мінометів неподалік Новоолександрівки. А міномети калібру 82 міліметри бойовики застосовували біля Новотошківського та Кримського. Крім того, вдень, у результаті обстрілу проросійських найманців поблизу Новозванівки отримав бойову травму один наш військовий.

На підступах до Донецька, увечері і вночі окупанти тричі обстрілювали укріплення сил АТО із піхотного озброєння та мінометів біля Зайцевого. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

На Приморському напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворога опинились позиції української армії на околицях Старогнатівки і Павлополя.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні Сили України 17 разів застосовували зброю на ураження противника.