В АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення

В результаті бойових дій в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це пише прес-центр штабу АТО. Трагічна подія сталася увечері 28 жовтня. Ворог двічі і по декілька годин обстрілював з піхотного озброєння наші опорні пункти в Авдіївські промзоні. Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику. Під час цього протистояння, близько 21 години загинув один військовослужбовець сил АТО. Також наприкінці доби під гранатометним вогнем ворога опинились і цивільні будинки мирних мешканців околиць Авдіївки. Крім того, увечері бойовики з великокаліберних кулеметів били у районі Опитного, Пісків, Зайцевого.

На Приморському напрямку, вдень окупанти випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри по житловому сектору селища Водяне. А після 18 години під кулеметним вогнем найманців опинились позиції української армії біля Старогнатівки і Широкиного.