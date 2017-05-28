В Авдіївці буковинські волонтери потрапили під обстріл

Нещодавно з Кіцманя місцеві благодійники відправили на передову черговий вантаж з допомогою для українських захисників.

Вперше на передову поїхали голова Кіцманського волонтерського центру Ганна Юрбаш і мати атовця, медик Ольга Смикало.

“З тривогою їхала і ще з більшою тривогою повернулася. Живемо в паралельних реаліях. Там — в окопах, тут — у ресторанах, там — без шкарпеток, тут — на «мерседесах». Ніколи не подумала б, що за дві доби можна проїхати Донецьку, пів-Луганської областей і повернутися”, — поділилась Ольга Смикало.

За словами волонтерів, після того, як було передано допомогу буковинським військовослужбовцям, бойовики розпочали обстріл.

“Дякувати Богу, всі живі-здорові. Ми відвезли консервацію, ліки, крупи, олію, шкарпетки, ковдри, подушки, освячену в Шипинському монастирі водичку, калачі, що передали з Шипинської сільської ради. Відвідали інші підрозділи на лінії розмежування”, – кажуть волонтери.

Благодійники дорогою побачили жахи війни: будинки, паркани, густо посічені кулями та уламками від снарядів і мін, а лісопосадки — чорні, обпалені, – повідомляє “Вільне життя”.