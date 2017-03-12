В Авдіївці досі без світла та води

В Авдіївці досі складна ситуація – в місті немає води та електроенергії. Про це повідомляє ДСНС України. “Об’єкти соціального призначення підключаємо до автономного електропостачання. Вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води. Коксохім забезпечує місто теплопостачанням”, – сказав голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський. Разом з тим Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція наразі без світла, як і вся Авдіївка. Така ситуація утворилася в результаті обстрілів 11 березня. Відомо також, що влада замовила спецтехніку, аби демонтувати пошкоджені перекриття та відремонтувати пошкоджені будинки.

Нагадаємо, минулого тижня у Авдіївці також не було світла через обстріли. Лінію електропостачання полагодили у вівторок.