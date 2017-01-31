В Авдіївці оголошено надзвичайний стан: бойовики продовжують обстрілювати житлові будинки, є постраждалі (ВІДЕО)

Через обстріли із «Градів» в Авдіївці постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, російські найманці не припиняють обстрілювати Авдiївку. Так, 31 січня о 5 годині ранку внаслідок обстрілу житлового будинку постраждав 42-річний чоловік, який наразі перебуває у лікарні.

Також, через обстріли в Авдіївці горить газова труба, не працює фільтрувальна станція, через що у місті немає води.

Нині у місті оголошено надзвичайний стан, а також створено штаб НС.