В Авдіївці оголошено надзвичайний стан: бойовики продовжують обстрілювати житлові будинки, є постраждалі (ВІДЕО)

Через обстріли із «Градів» в Авдіївці постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

 За його словами, російські найманці не припиняють обстрілювати Авдiївку. Так, 31 січня о 5 годині ранку внаслідок обстрілу житлового будинку постраждав 42-річний чоловік, який наразі перебуває у лікарні.

Також, через обстріли в Авдіївці горить газова труба, не працює фільтрувальна станція,  через що у місті немає води.

Нині  у місті оголошено надзвичайний стан, а також створено штаб НС.

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1 коментар

  1. Хорошая зима в ДНР на деревьях листья зелёные до сих пор )))) Зачем старое видео выдавать за свежее?

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