В “Автографі” відбулася прем’єра поетичної вистави “Мені сказала доля” (ФОТО)

У Будинку культури творчої молоді “Автограф” відбулась прем’єра поетичної вистави “Мені сказала доля”. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Захід приурочили до 100-річчя від дня народження буковинського письменника Михайла Івасюка.

У виставі були задіяні артисти поетичного театру, студенти II курсу Чернівецького обласного училища мистецтв ім. Сидора Воробкевича спеціалізації “Видовищно – театралізовані заходи”: Антон Єлісін, Андріана Лапінська, Анна Нікітіна, Анна Проданюк, Олександра Сербенюк та Анастасія Тупкал. Режисер–постановник та художній керівник театру викладач–методист, відмінник освіти України Григорій Сорочан.