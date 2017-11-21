В Чернівецькій області проживає 906,8 тисяч осіб

У Чернівецькій області, станом на 1 жовтня 2017 року, проживає 906,8 тис. осіб. Про це пише ГУС в Чернівецькій області.

З них 389,9 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 516,9 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (1283 особи) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 1106 та 177 осіб відповідно.

У січні–вересні 2017 в області народилось 7260 дітей, що на 451 особу менше, ніж у січні–вересні 2016р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (11,9 проти 9,2 народжених на 1000 жителів).

За цей період померло 8366 осіб, у тому числі 70 дітей у віці до

1 року.

У січні–вересні 2017 року відділами РАЦСу було зареєстровано 4541 шлюб та 409 розлучень. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–вереснем 2016р. збільшилась на 4,2%.

Що ж до статистики у Чернівцях, станом на 1 жовтня 2017 року чисельність наявного населення міста становила 265 тис. осіб. У Першотравневому районі міста проживало 81,7 тис. осіб, у Садгірському – 29,2 тис. осіб та у Шевченківському – 154,1 тис. осіб.

У січні–вересні 2017 року чисельність населення зменшилась на 1037 осіб.

За цей період в місті народилось 1737 дітей, померла 1881 особа (у той час 16 дітей віком до 1 року), природне скорочення населення становило 144 особи.

У січні–вересні 2017 року міським відділом РАЦСу було зареєстровано 2105 шлюбів, що на 29,4% більше, ніж у січні–вересні 2016р., та 176 розлучень.