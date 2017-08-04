В чернівецьких школах обладнають спортивні майданчики і тири вартістю понад 1,48 млн. грн

Чернівецькі школи обладнають сучасним спортивним інвентарем. Відтак, Програмою розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 роки передбачено оснащення інвентарем спортивних залів, майданчиків, тирів в закладах освіти на загальну суму понад 1,48 млн. грн. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Станом на 04.08.2017 через систему електронних закупівель Prozorro для 5 загальноосвітніх навчальних закладів міста (ЗОШ №1, 4, 16, СЗОШ №22, ліцей №1) закуплено 13 гвинтівок пневматичних «NoricaTitanGRS» на загальну суму 47,4 тис. грн.

Продовжується також виконання ремонтних робіт з реалізації проекту Бюджету ініціатив «Міський стрілецький тир на базі ЗОШ №16». Сума договору складає 196,0 тис. грн. Оголошено електронну закупівлю спортивного інвентарю для потреб дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №4 на загальну суму 47,5 тис. грн.