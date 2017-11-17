В Чернівцях проведуть Чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 18-19 листопада у ФОК «Олімпія» (вул. Воробкевича, 6).

Чернівецька область на Чемпіонаті буде представлена 68 спортсменами в перший день (кадети, юніори та молодь) та 18 в другий (дорослі). У збірній області представлені всі клуби Чернівецької обласної федерації карате. Серед почесних гостей змагань уродженець Чернівців, президент Української федерації карате Сергій Левчук , народний депутат України Павло Кишкар, засновник карате на Буковині, провідний популяризатор карате в Україні Валерій Галан. Головний суддя змагань – Станіслав Золотухін.

У перший день, 18 листопада, будуть змагатися 401 спортсмен віком 14-20 років. Змагання відбудуться в особистому заліку, в двох видах програми – ката та куміте. Початок – з 09:00.

В другий день, 19 листопада, змагатимуться 150 дорослих спортсменів в особистих та командних заліках в ката та куміте. Початок – з 09:00. Офіційне відкриття – у неділю, 19.11.2017, о 12:00. Фінали Чемпіонату України серед дорослих розпочнуться в неділю, 19 листопада, з 18.00 і будуть транслюватися в прямому ефірі.

У рамках Чемпіонату відбудеться також суддівський та тренерський семінари, зустріч президента Української федерації карате Сергія Левчука з головами місцевих клубів.