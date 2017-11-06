В Чернівцях реалізують проект з освітлення вулиць вартістю в 1,5 млн грн

В Чернівцях триває робота над освітленням пішохідних переходів та вулиць. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Наразі вже обладнано 15 переходів світильниками на основі ЛЕД-технологій. Проводилося дослідження громадських організацій із залученням експертів, які описали наші проблемні точки. Передбачаються зміни в системі міського освітлення – міський голова пообіцяв заміну 4155 натрієвих ламп на світлодіодні,заміну 146 км проводів ліній зовнішнього освітлення; встановленння установок для освітлення дитячих майданчиків ,закупівлі. автопідйомників для проведення будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт; навчання для працівників МКП «Міськсвітло». Тривалість Проекту: 27 місяців. Вартість Проекту 1,5 млн.грн.