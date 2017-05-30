Сьогодні, 30 травня, у Чернівцях без світла ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Александрi 101а,103-133б;96-130в
вул.Александрi 92
1-й пров. Александрi 1-7,2-10,38
2-й пров. Александрi 1-15,2,2а,б
вул.Виговського Івана 8
вул.Дивногорська 8
вул.Дiбровецька 2в,4-40, 52-70;25-73
вул.Дiбровецька 42а-50
вул.Журавлина 1,2
вул.Карбишева 6
вул.Красiна 47, 84а,
вул.Лугова 10-30, 39-65
пров. Луговий 1-21а
вул.Тернiвська 27-33, 48-68
2. Через монтаж Сіпа по приєднанню з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.М. Заньковецької 17/13
вул.Короленко 1-19, 4-10
вул.Коцюбинського 7
вул.Кримська 1-21, 2-14
вул.Некрасова 1-39,
вул.Ушакова вся
вул.Унiверситетська 58,60,
В Чернівцях у вівторок без світла ряд вулиць
Сьогодні, 30 травня, у Чернівцях без світла ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.