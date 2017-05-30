В Чернівцях у вівторок без світла ряд вулиць

Сьогодні, 30 травня, у Чернівцях без світла ряд вулиць. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Александрi 101а,103-133б;96-130в

вул.Александрi 92

1-й пров. Александрi 1-7,2-10,38

2-й пров. Александрi 1-15,2,2а,б

вул.Виговського Івана 8

вул.Дивногорська 8

вул.Дiбровецька 2в,4-40, 52-70;25-73

вул.Дiбровецька 42а-50

вул.Журавлина 1,2

вул.Карбишева 6

вул.Красiна 47, 84а,

вул.Лугова 10-30, 39-65

пров. Луговий 1-21а

вул.Тернiвська 27-33, 48-68

2. Через монтаж Сіпа по приєднанню з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.М. Заньковецької 17/13

вул.Короленко 1-19, 4-10

вул.Коцюбинського 7

вул.Кримська 1-21, 2-14

вул.Некрасова 1-39,

вул.Ушакова вся

вул.Унiверситетська 58,60,